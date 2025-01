Governador de Goiás convida Gusttavo Lima para se filiar ao União Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), confirmou na última sexta-feira (10) que convidou o cantor e compositor Gusttavo Lima para se filiar ao União Brasil. Em declaração ao SBT News, Caiado afirmou ter passado a tarde de sexta-feira com o artista, que expressou intenção de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026.

“Estive com ele durante toda a tarde de sexta-feira. Ele se posicionou como candidato a presidente. Formulei o convite para que ele se filie ao União Brasil. Discutimos fazer uma agenda nacional, juntos”, declarou o governador.

Gusttavo Lima, que não é filiado a nenhum partido político, anunciou no dia 2 de janeiro sua intenção de disputar a Presidência em 2026. O cantor, conhecido por seu apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último pleito, afirmou que começaria a dialogar com grupos políticos alinhados às suas ideias e planos.

Um encontro entre Gusttavo Lima, Caiado e Antonio de Rueda, presidente nacional do União Brasil, chegou a ser agendado para esta segunda-feira (13) em Goiânia, mas foi cancelado. Questionado sobre o motivo do adiamento, Caiado explicou que estava no interior do estado desde o sábado e retornaria à capital nesta terça-feira (14).

O governador de Goiás também é apontado como pré-candidato à Presidência da República em 2026. Sua pré-candidatura foi confirmada pelo União Brasil em novembro de 2023. Entretanto, Caiado e Sandro Mabel, prefeito eleito de Goiânia, enfrentam uma condenação liminar por abuso de poder político nas eleições de 2024, que os torna inelegíveis por oito anos. Ambos recorreram da decisão.

Com o convite ao cantor e a agenda nacional em discussão, Caiado busca consolidar alianças e fortalecer sua posição política rumo às eleições de 2026, enquanto Gusttavo Lima começa a delinear seus primeiros passos no cenário político.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais