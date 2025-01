Sebrae/MS disponibiliza 12 pontos de atendimento para empresários entre 20 e 31 de janeiro

serão disponibilizados 12 pontos de atendimento aos empresários entre os dias 20 e 31 de janeiro

Entre os dias 20 e 31 de janeiro, o Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, realizará um mutirão para apoiar pequenos negócios na regularização de pendências e na adesão ao Simples Nacional, que pode ser feita até o final do mês, conforme a Receita Federal. A iniciativa contará com 12 pontos de atendimento espalhados pela capital sul-mato-grossense.

A ação surge em resposta à alta demanda por orientações e serviços dos MEI (microempreendedores individuais). Somente na última semana, entre 6 e 10 de janeiro, o Sebrae/MS realizou mais de 1,2 mil atendimentos em Campo Grande.

Saiba onde encontrar atendimento:

Sede do Sebrae/MS – Av. Mato Grosso, nº 1661 | Horário: 8h às 17h

Sebrae Parati/Aero Rancho –Rua da Divisão, nº 545 – Jardim Parati | Horário: 8h às 17h

Sala do Empreendedor CRAS São Conrado (Norman Edward Hanson) – Rua Livino Godói, nº 777, Jardim São Conrado | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Márcio Covas – Rua Leandro S. Salina, nº 668, Residencial Mário Covas | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Zé Pereira – Rua Eugênio Perón, nº 676, Jardim Zé Pereira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Sidagro (Francisco Giordano Neto) – Rua Dr. Antônio Alves Arantes, nº 263, Chácara Cachoeira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Supermercado Pires – Rua Jerônimo de Albuquerque, nº 2336, Sala 8, Nova Lima | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho – Rua Mal. Rondon, nº 2655, Centro | Horário: 8h às 16h

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) – Rua 15 de Novembro, nº 390, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Pátio Central Shopping –Rua Mal. Rondon, nº 1380, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Distrito de Rochedinho – Data e horário a divulgar

Distrito de Anhanduí – Data e horário a divulgar

Mais informações podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento do Sebrae/MS pelo número 0800 570 0800.

Com Informações da Pref CG

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram