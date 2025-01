Como as doações movem o cuidado com crianças e adolescentes na AACC/MS

Doações se transformam em recursos fundamentais para a manutenção da instituição

Em Mato Grosso do Sul, a solidariedade tem um endereço certo: a AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). Responsável por oferecer suporte integral a centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, a instituição depende de doações para manter suas atividades. Mas é importante entender como cada contribuição auxilia no trabalho realizado.

As doações de peças como roupas, calçados, brinquedos, itens de decoração, móveis, materiais escolares, acessórios, livros, discos, DVDs, por exemplo, passam por triagem e, se necessário, por pequenos reparos antes de serem encaminhados ao Bazar e Brechó da AACC/MS. As vendas realizadas nesses espaços geram uma renda vital, revertida para custear os mais de R$ 300 mil mensais necessários para atender às famílias.

Além disso, a associação recebe doações de alimentos, materiais de higiene e limpeza que são essenciais para o dia a dia da Casa de Apoio que oferece mais de 7 mil hospedagens anuais, para as crianças e adolescentes em tratamento e suas acompanhantes. “Os alimentos doados, por exemplo, ajudam a compor as cinco refeições diárias oferecidas. A alimentação é especialmente elaborada pelas nutricionistas, considerando as necessidades dos nossos assistidos que estão passando pelo tratamento contra o câncer”, destaca Rosângela Barros, coordenadora de assistência ao beneficiário da AACC/MS.

Os brinquedos doados têm destinos especiais: parte é utilizada na Brinquedoteca, um espaço de lazer e acolhimento para as crianças, enquanto o restante vai para o Bazar e Brechó. Cada doação, independentemente do tamanho, contribui diretamente para o atendimento das necessidades das famílias assistidas.

Nem todos os itens podem ser aceitos por questões logísticas e de adequação ao propósito da instituição. A AACC/MS não recebe cabelos, materiais para reciclagem, roupas íntimas ou itens em más condições de uso. Apesar da frequente oferta de doações de cabelos, a instituição opta por trabalhar com lenços, laços e turbantes, promovendo a aceitação dos pacientes em relação à queda de cabelos durante o tratamento. Esse processo é acompanhado pelo setor de Psicologia, que acolhe as crianças e adolescentes, promovendo a compreensão e a autoestima.

Informações

As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, diretamente na sede da AACC/MS, localizada na Avenida Ernesto Geisel, 3475, próximo ao pontilhão da Salgado Filho, em Campo Grande.

Além de itens materiais, também é possível contribuir com doações financeiras por meio da Central de Doações, site da AACC/MS ou via Pix pelo e-mail [email protected]. Cada contribuição é fundamental para a manutenção dos projetos e atividades que garantem a qualidade de vida dos beneficiados. Para mais informações, basta entrar em contato pelo (67) 3322-8000.