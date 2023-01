Governador confirma vinda do vice-presidente em março

O Governador Eduardo Riedel (PSDB), durante entrevista em uma rádio da Capital nesta quinta-feira (19), adiantou que o vice-presidente José Alckmin virá em março ao Estado para acompanhar o andamento da ponte da Rota Bioceânica no Estado e já confirmou sua ´participação na reunião com o presidente e os governadores no próximo dia 27 de janeiro.

Um dos projetos que está sendo acompanhado de perto pelo governador é o da Rota Bioceânica. “Falei com ele por telefone anteontem (17) e ele disse que está previsto para visitar a ponte da Rota Bioceânica em março, para ver e discutir o projeto. Inclusive uma das nossas prioridades na agenda do dia 27 de janeiro que será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a alça de acesso a ponte”, afirmou Riedel.

A expectativa é ter todo investimento definitivo e operacional em 2025. “Essa ponte vai transformar a relações entre quatro países da América do Sul. São 500 km de pavimentação asfáltica, estamos criando um relacionamento internacional, e vamos discutir os impactos que terá para Mato Grosso do Sul”, assegurou e confirmou que a ponte que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai já está com 13% da obra executada.

Riedel tem falado sobre a necessidade da infraestrutura no Estado e vai pedir a concessão de três eixos de rodovias federais: 262,267 e 163. “Precisam de uma terceira faixa, duplicação em alguns lugares. E também precisamos da concessão da ferrovia. Esperamos a Malha Oeste, para destravar um dos modais mais importantes do Brasil”, defendeu o governador.

