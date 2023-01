Tarifa do transporte coletivo deve ficar em R$ 4,65

Os representantes dos 13 conselhos que compõem a Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande) e os diretores do Consórcio Guaicurus definiu que a tarifa técnica do transporte público de Campo Grande passará de R$ 5,15 para R$ 5,80. O valor a ser pago pelo cidadão deve ficar entre R$ 4,65 e R$ 4,80. A definição do aumento depende da prefeitura de Campo Grande.

“Indicamos a tarifa remuneratória de R$ 5,80, o próximo passo é enviar a decisão para a prefeitura de Campo Grande, que vai passar para a população a tarifa pública para a sociedade”, explica o diretor-presidente da Agereg, Odilon de Oliveira Junior. O valor de R$ 5,80 é o que o Consórcio Guaicurus deve receber por passagem, a reunião ocorreu no começo da tarde desta quinta-feira (19).

Ainda não há data para que o valor entre em vigor, dependendo também da publicação da prefeitura em Diário Oficial. O valor mais baixo para os passageiro se deve as negociações feitas pela prefeitura para isentar a tarifa, entre elas desoneração de impostos e aportes feitos pelo Governo do Estado, por exemplo.

