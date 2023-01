PMA recolhe filhote de lobinho que teve mãe atropelada e orienta população

A Polícia Militar Ambiental de Jardim, recolheu um filhote de lobinho, encontrado as margens e uma estrada vicinal chamada de Pontal, na área rural, a cerca de 8 quilômetros da cidade, que fica a 265 quilômetros de Campo Grande.

O animal, chamado cientificamente de (Cerdocyon thous), foi resgatado por um capataz de fazenda de 39 anos, que informou os policiais de que havia encontrado o animal ao lado do corpo da mãe morta após ter sido atropelada.

O filhote estava desidratado e com fome. Ele foi hidratado, recebeu alimentação e foi encaminhado para atendimento de um médico veterinário voluntário, no Recinto de Reabilitação de Animais silvestres (RARAS) de Bonito.

Assim que estiver estabilizado o quadro de saúde, o lobinho será encaminhado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) na Capital e, quando possível, será reintroduzido em seu habitat.

Orientação da Polícia Militar Ambiental em caso de atropelamento de animais em estradas e rodovias;

A Polícia Militar Ambiental verificou que muitas vezes as pessoas não socorrem os animais atropelados por medo de ser crime e orienta, que não existe crime ao atropelar um animal sem intenção.

No caso, o procedimento correto é parar o veículo em local seguro e, com segurança, verificar se ele está morto. Se não estiver, efetue o socorro, porque toda vida tem um sentido e vale a pena, ou se não houver como socorrê-lo naquele momento, acione, assim que possível, os órgãos públicos para que o bicho receba o atendimento adequado.

Se o animal estiver morto e estiver na pista de rolamento, com segurança, retire-o para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar e, às vezes, até matar a si e sua família, em novo possível acidente, que esta atitude simples poderia ter evitado.

Neste caso deste animal, o motorista que o atropelou não teve a sensibilidade de realizar o socorro, porém, o bicho foi salvo graças a atitude do cidadão que o viu e o socorreu.

