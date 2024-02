Gleisi Hoffmann confirma apoio às pré-candidaturas de Camila e Tiago

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os deputados Vander Loubet e Camila Jara e Tiago Botelho, superintendente da SPU, se reuniram em Brasília, na Câmara dos Deputados, para discutir as pré-candidaturas de prefeita de CG e de prefeito de Dourados.

Camila Jara, pré-candidata a prefeita de CG, afirmou que “a proposta do partido de disputar as duas maiores e principais cidades do estado pela ideia de reproduzir na Capital e em Dourados o bom trabalho que o presidente Lula vem fazendo para reduzir a fome, melhorar a saúde a educação e gerar emprego”.

Tiago Botelho, pré-candidato a prefeito de Dourados, disse que “há um projeto sendo pensado com muito carinho e humanidade para tirar Dourados do buraco. A presidenta Gleisi Hoffmann declarou apoio aos projetos das pré-candidaturas do PT em Campo Grande e Dourados e que estará conosco nos nossos lançamentos”.

Há uma tendência nacional do PT em apoiar pré-candidaturas de novas lideranças e de quadros políticos em ascensão em várias capitais e municípios com mais de cem mil eleitores. Camila e Tiago, preenchem esses requisitos.

Camila Jara disputou duas eleições na Capital (vereadora e deputada federal) tendo sido eleita com votação expressiva nas duas. Botelho, que também é professor da UFGD e advogado, disputou uma única eleição, como candidato ao senado pelo PT, apesar de não ter sido eleito, foi o quadro do partido com o maior número de votos em 2022.

Leia mais: Vander Loubet e Zeca do PT firmam aliança em apoio à candidatura de Camila Jara para Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram