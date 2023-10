Produtores cobram conclusão de obras no Pantanal

Por meio dos sindicatos rurais, os produtores pantaneiros estão reforçando a necessidade da implantação e continuidade das obras de estradas no bioma. Na última quinta-feira (13), foram realizadas reuniões na sede do Sindicato Rural de Corumbá, com a participação de outros sindicatos rurais pantaneiros: Rio Negro, Sonora, Rio Verde, Porto Murtinho, Coxim, Miranda e Bodoquena, Aquidauana e Anastácio.

“Com logística e infraestrutura, podemos mudar a realidade do pantaneiro de duzentos anos atrás, para a época atual, onde você tem acesso à saúde educação, lazer, transporte. É inaceitável, em 2023, enfrentar dois dias de lancha para andar 300 quilômetros e depois pegar um trator para andar mais dez horas. A estrada irá solucionar todas essas demandas pantaneiras, que são de muitos anos”, afirma o presidente do Sindicato Rural do município, Gilson de Barros.

Uma das vias importantes para comunidade é a MS-228. Com extensão de 135 quilômetros, o trecho vai ligar Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, às cidades de Rio Negro e Rio Verde do Mato Grosso, na região norte. Com início em março de 2019, as obras já estão com aproximadamente 40 quilômetros com cascalho pronto, já melhorando a qualidade de vida e trabalho para parte das famílias do entorno.

“Antes dessa obra o tempo de viagem era muito maior, e o caminhão sempre quebrava o rolamento. A gente saía, mas sem a certeza de chegar. Aconteceu de eu ficar até dois dias atolado na estrada, esperando o trator puxar. Com essa obra, vai e volta tranquilo. Sem contar que conseguimos transportar o dobro de carga, pela segurança do local”, explica o caminhoneiro Luiz Lima Costa.

“Sem a estrada era impossível chegar no destino no mesmo dia. Esses 40 km já fazem muita diferença para quem precisa se deslocar da área rural até a urbana de Corumbá. Até nos casos de incêndios, o socorro é muito mais ágil. Com a obra pronta, tudo será ainda melhor”, relata o funcionário de uma propriedade rural, Angelino de Arruda.

