“Hoje é a consolidação da democracia” comemorou Contar

Atribuindo todo trabalho realizado nos últimos quatro anos, o deputado estadual e candidato ao Governo pelo PRTB, Capitão Contar vota na manhã deste domingo por volta das 9h15 e chega acompanhado da filha e da esposa, na Capital.

O candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro no Estado, votou no colégio Oswaldo Tognini e tranquilo falou com a imprensa.” Hoje é a consolidação da democracia. Todo o trabalho que foi feito por mim e por toda minha equipe nestes últimos quatro anos. A sensação é de dever cumprido, sem usar a máquina pública, trabalhamos de forma limpa. Eu acredito que a melhor pesquisa é receber o calor das ruas. “, concluiu Contar.

Ele declarou que irá orar para que o Mato Grosso do Sul eleja os melhores candidatos e acompanhará de sua casa a votação. Questionado sobre se a declaração do presidente dada em rede nacional, na última sexta-feira (30), impulsionou sua campanha ele foi taxativo. “Com certeza acredito que possa influenciar o apoio vindo do presidente Contar”, concluiu.

Contar acredita que o que o trouxe com uma nova opção para governo do Estado foi o trabalho como parlamentar. “É uma consolidação de um trabalho feito há muito tempo, não existe nada além disso. “, finalizou e seguiu para a fila.

Com informações: João Gabriel Vilalba

