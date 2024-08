Gerson reivindica construção de aeroporto em Sidrolândia

A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade indicação do deputado Gerson Claro,subscrita pelo deputado Paulo Corrêa , em que o presidente da ALEMS reivindica do Governo do Estado a inclusão no Plano Aeroviário Estadual a construção do aeroporto de Sidrolândia. ” O aeródromo complementaria a estrutura logística do município que está num ciclo de atração de grandes investimentos”, argumenta.

A Prefeitura já tem mapeadas áreas de 20 hectares adequadas tecnicamente para receber uma pista de pouso e decolagem, pista de taxiway, pátio de aeronaves para construção de hangares. O investimento estimado é de R$ 10 milhões. O plano aeroviário estadual contempla inicialmente a construção e reforma de 20 aeroportos

Investimento

Para o deputado Gerson Claro, a construção de aeroporto em Sidrolândia é uma necessidade que se impõe diante do cenário atual de pleno desenvolvimento experimentado pelo município, atraindo grandes investimentos que vão agregar valor à sua grande produção agrícola, com geração de empregos e renda . ” A cidade é uma das portas de entrada para a futura rota bio oceânica pela BR-060 que vai encurtar a distância das exportações brasileiras para o continente asiático”, destaca o deputado .

O presidente da ALEMS acredita que o aeródromo estruturado para receber aviões de pequeno e médio porte vai suprir as necessidades de empresas como a Inpasa, o polo de produção de laranja da Cutrale, a unidade de produção de leitões da Cooperalfa , alguns dos empreendimentos em implantação na cidade, resultando em aproximadamente R$ 3 bilhões de investimento.

Este cenário de expansão econômica e desenvolvimento se refletiu no crescimento oferta de trabalho. Conforme os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregos ) do Ministério do Trabalho, no 1⁰:semestre de 2024, houve incremento de 49 % na abertura de novos empregos com carteira assinada,abrangendo todos os segmentos da economia. No mês de junho, a cidade ficou em 4⁰ ranking estadual de geração de empregos . Os efeitos da movimentação econômica gerada pelos 2.500 trabalhadores recrutados só para o canteiro de obras da Inpasa beneficiaram o comércio e o segmento de serviços , além de oportunidades para microempreendedores.