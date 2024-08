Exportações de carne bovina crescem em MS

De acordo com dados da Abrafigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), Mato Grosso do Sul teve um crescimento de 26,36% na exportação de carne bovina, que resultou em R$700,8 milhões na cotação de ontem (06).

Na comercialização da proteína o aumento foi de 45,247mil toneladas em comparação aos seis primeiros meses de 2023, onde foi enviado mais de 100 mil toneladas para fora do país. Este ano 155 mil carnes e derivados foram exportados, um acréscimo de 41,01%.

A nível nacional o avanço da exportação foi de 18,02% em comparação ao primeiro semestre de 2023. Este ano, de janeiro a julho o número sobe para 33,87%, onde foram exportadas 1,440 milhão de toneladas de carne bovina, valor bem acima de 2023, que registrou 1,076 milhão.

