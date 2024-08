Artes visuais, quadrinhos e cordel são temas para bate-papo entre escritores

O Evento será realizado em dois horários e faz parte da volta do Sesc Teatro Prosa

Quadrinhos, arte, cordel e muita literatura são temas de um evento imperdível para quem ama os mais diversos tipos de arte. Nessa quarta-feira (7) o novo Sesc Teatro Prosa realiza o ‘Circuito de Autores’, do projeto nacional ‘Arte da Palavra’, com Iramir Alves Araújo e Negra Aurea, sob a mediação do artista visual e autor de HQs, Fabio Quill.

“Será um bate-papo aberto, que mesmo com roteiro, segue conforme fluir a conversa. Vou explorar tanto a produção individual, quanto aquilo que eles têm de comum, que chamam a atenção e trazem, no meu olhar como leitor, complementos e encontros, mesmo com as diferenças, já que um é quadrinista e outra trabalha mais com a oralidade”, disse Fábio Quill em entrevista ao jornal O Estado.

Iramir Alves de Araújo é historiador, escritor e quadrinista maranhense. Seu foco de pesquisa são as histórias de seu Estado de origem, onde as traduz para os quadrinhos desde os anos 1980, como ‘Corpo de Delito’, com quadrinhos policiais inspirados na crônica policial de São Luís, com desenhos de vários artistas; ‘Balaiada – A Guerra do Maranhão’, e ‘Ajurujuba – A fundação da cidade de São Luís’. Publicou, também, ‘A Flecha a Pedra e a Pena’’ sobre a primeira revista ilustrada do Maranhão, editada pelo jornalista João Afonso do Nascimento com a colaboração de Aluísio de Azevedo. ​

Assim como muitos quadrinistas, Araújo sempre foi fá de quadrinhos, e entende que esse tipo de literatura agrada o leitor mais novo até o adulto.

Os quadrinhos também são um dos focos do mediador do evento, o artista e quadrinista Fabio Quill, artista visual e gráfico, muralista, escritor e quadrinista. Participou de diversas exposições, entre elas “Olhar Nascente – Centenário da Imigração Japonesa (São Paulo – SP), “Coletiva ‘Cuide de Você’ – MAM (Museu de Arte Moderna) – (Salvador – BA) e “X-Games (Rio de Janeiro – RJ). Participou de diversos painéis de rua como a homenagem a Imigração Japonesa na Avenida Paulista (São Paulo – SP) e o corredor da Avenida 23 de Maio (São Paulo – SP).

Ele publica desde 2014, chegou em Campo Grande em 2018. Entre suas publicações estão “Onírica” 2017, “Amálgama” 2019 (indicado ao prêmio HQ Mix mix), “A Casa Bais” 2021 (que tbm teve exposição no Festival América do Sul Pantanal 2022 e tanto o livro quanto a exposição foram indicados ao prêmio HQ Mix), “Quebra Torto” 2022 (coletânea selecionada pelo Itaú Rumos Cultural” projeto que eu teouxe formação, acompanhando, edição e publicação de autores emergentes do Estado MS), A Ausente Ordem das Coisas” 2023 (selecionado pelo FIC/MS). Tanias Souza, Eva Vima, Henrique Komatsu, Febraro de Oliveira, Marina Duarte, Dudu Azevedo são algumas das inspirações de Quill para suas criações.

Ainda quem for participar do bate-papo, terá uma imersão no mundo do cordel e da pedagogia com Negra Aurea. Maria Aurea é paraense, nascida no município de Igarape-Miri. É pedagoga pela UNIFAP. Especialistas em Gestão do Trabalho Pedagógico pela Faculdade Atual e Educação de Jovens e Adultos pelo IFAP e é Mestra pela Universidade Três Fronteiras no Paraguay. Mora em Macapá desde 1996 e trabalha como servidora pública na Educação. Desde que chegou no Amapá, verificou o legado cultural que o estado tem, relacionado ao povo tucujú e encontrou inspiração para desenvolver suas produções poéticas. É uma das vocalistas da banda amapaense Kazumba Akelê.

O projeto

O projeto ‘Arte da Palavra’ é um circuito atuante em todas as regiões do país, que visa estimular a formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores brasileiros, as novas formas de produção e utilização literária. Com um circuito de autores e outro de apresentações que privilegiam a oralidade, pretende-se que diversas possibilidades de manifestações literárias sejam contempladas. Como ação de complemento formativo, é oferecido também um circuito voltado para a reflexão e criação literária. Em curadoria coletiva, realizada por especialistas do Sesc de todo o país, são selecionados os artistas que participam do projeto.

Em sua edição de 2024, o projeto conta com a participação de 51 escritores e artistas, incluindo o representante de Mato Grosso do Sul, o escritor e poeta Febraro de Oliveira. Até o mês de dezembro, o projeto passará por mais de 100 cidades pelo país, realizando bate-papos, oficinas, narração de histórias e performances poéticas

Criado em 2017, o Arte da Palavra é o maior circuito literário nacional, promovendo a circulação da literatura pelo país e valorizando a obra de escritores brasileiros. O projeto é realizado em três eixos: Circuito de Autores, Circuito de Oralidades e Circuito de Criação Literária, contemplando diversas manifestações literárias.

Para Quill, esse tipo de evento é de extrema importância para a literatura sul-mato-grossense. “Esse tipo de produção é muito introspectiva, onde o autor trabalha sozinho por muito tempo e esses são momentos que a gente tem para compartilhar o que a gente produziu e como, dividir com o público e também com outros autores, e traz para nós esse lugar de pertencimento, de que a gente não está sozinho”, explicou.

“A transversalidade do projeto são importantes, pois todas contemplam a palavra. Acho muito rico essa troca entre autores e pulico, com as suias particularidade, e isso faz com que o projeto crie mais importância e brilho”, complementa.

Serviço: O projeto Circuito de Autores será realizado no dia 7 de agosto, no Sesc Teatro Prosa (rua Inhanduí, 200, Centro), às 14h para alunos da Casa de Ensaio e às 19h, aberto ao público e de forma gratuita.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram