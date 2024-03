Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido no último domingo em Bela Vista

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bela Vista esclareceu um homicídio ocorrido na madrugada do domingo (3), no município. O autor foi preso e a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida.

As diligências se iniciaram ainda na manhã de domingo, quando a Polícia Civil compareceu ao local do crime, com a equipe da perícia, e realizou os levantamentos de possíveis câmeras de segurança próximas à residência onde se deu os fatos. Foi apurado que o autor efetuou 4 disparos de arma de fogo, sendo que 2 acertaram a vítima, David Gonçalves Barbosa, de 49 anos.

Os disparos foram gravados pelo áudio de uma câmera de segurança, que também registrou o autor fugindo do local a pé, portando apenas uma rede. Uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da DP de Bela Vista, após análise das imagens, conseguiu identificar que o responsável pelos disparos foi O.F.,de 78 anos, o qual já possuía outras passagens pela polícia.

Após buscas pela cidade, o indivíduo foi localizado próximo a uma residência abandonada. A arma do crime, um revólver calibre .38 também foi encontrada e apreendida.

As apurações seguem para a determinação da motivação e dinâmica do homicídio, que teria sido cometido por motivos passionais, após uma discussão por ingestão de bebida alcóolica.

