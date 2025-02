Militar morre em acidente de moto após furar sinal vermelho em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (4), o motociclista Márcio Vinicius da Silva, de 20 anos, morreu em um acidente na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, em Campo Grande, após colidir com um veículo de passeio, conduzido por um motorista de aplicativo. O motociclista teria furado o sinal vermelho.

Conforme informações preliminares, o acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Presidente Nereu Ramos, onde o motorista do carro, de 21 anos, seguia pela Nereu Ramos com o semáforo aberto para ele. Quando cruzava a Avenida Lúdio Martins Coelho, o motociclista apareceu repentinamente.

Márcio, que era militar do Exército, teria se assustado ao tentar frear, derrapou com a motocicleta e bateu contra o carro. O motorista do aplicativo estava a caminho para buscar um passageiro quando a colisão aconteceu. O socorro foi acionado, e tentativas de reanimação foram realizadas, mas Márcio sofreu uma parada cardíaca e morreu ainda no local.

Familiares de Márcio compareceram ao local pouco depois do acidente. A mãe do jovem ficou em choque ao receber a notícia e, em desespero, gritava: “Por favor, Deus, não!”. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para fazer a perícia.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.

