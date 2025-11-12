Gerson participa de reunião no TSE sobre plebiscito que decidirá mudança de nome de Rio Verde de Mato Grosso

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, esteve em Brasília na última terça-feira (11) para participar de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o plebiscito que decidirá a mudança do nome do município de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal.

O encontro contou com a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Carmen Lúcia, do prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Réus Fornari, do secretário de Governo e Gestão Política, Marcus Vinícius Perez, da senadora Tereza Cristina, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a reunião, foram discutidos os trâmites administrativos e jurídicos necessários para a realização do plebiscito, etapa essencial para que a população do município decida, de forma democrática, sobre a alteração oficial do nome. A proposta já foi aprovada pela Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso e segue em tramitação junto à Assembleia Legislativa, conforme prevê o Projeto de Lei nº 152/2025.

A mudança tem como objetivo reforçar a identidade regional do município, valorizando sua ligação com o Pantanal e fortalecendo o potencial turístico e econômico da região. Além disso, a alteração não trará custos à população nem exigirá substituição imediata de documentos, caso seja aprovada no plebiscito.

Para o deputado Gerson Claro, o diálogo em Brasília reforça o compromisso institucional com o processo democrático e o desenvolvimento do município: “Foi uma reunião muito produtiva, que reafirma a importância do diálogo entre as instituições. Estamos alinhando esforços para garantir que a população de Rio Verde tenha a oportunidade de decidir sobre um nome que traduza sua história, sua identidade e sua vocação pantaneira”, explicou Gerson.

