Condutores poderão pagar multas em atraso no momento da blitz com novo aplicativo do Detran-MS

Agentes de trânsito poderão fazer consultas de ocorrências durante as fiscalizações com mais agilidade a partir da base de dados do departamento

Nesta quarta-feira, (12), foi lançado o aplicativo Agente Digital MS que facilitará o trabalho dos Agentes de Autoridade de Trânsito de todo na consulta de dados de veículos e condutores em Mato Grosso do Sul.

O aplicativo foi disponibilizado pelo Detran-MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O propósito agilizar e tornar mais eficiente o processo de consulta durante fiscalizações, patrulhamentos e operações conduzidas por agentes de trânsito, trazendo mais agilidade e rapidez nas abordagens. Agora, as consultas feitas são realizadas diretamente na base do Detran-MS, o que traz uma resposta quase instantânea, agilizando a tomada de decisão de quem está na via e aumentando a confiabilidade das informações acessadas.

Anteriormente, o sistema levava, em média, 24 horas para mostrar ao agente qualquer ocorrência incluída. Com o Agente Digital MS, em até uma hora já está disponível no sistema qualquer irregularidade registrada em nome do condutor ou do veículo. Além disso, o condutor que for flagrado devendo alguma taxa ao Detran-MS pode efetuar o pagamento no momento da abordagem, pois o aplicativo gera o boleto na hora.

O novo aplicativo, desenvolvido pelo Detran-MS, também conta com geolocalização em tempo real, o que permite mapear os locais com maior incidência de infrações e identificar as irregularidades mais comuns, possibilitando, assim, a elaboração de estudos estratégicos que podem apoiar a definição de novas fiscalizações, campanhas educativas e ações preventivas sempre com o intuito de prevenir acidentes e preservar vidas.

Para o gerente da Gerência Especial de Patrulhamento e Fiscalização Viária, Rubens Ajala, o aplicativo é mais uma ferramenta que vai contribuir ainda mais para a segurança viária:

“Com o lançamento deste aplicativo, integramos todas as forças de segurança que atuam na segurança viária, com mais agilidade e rapidez nas tomadas de decisão e mais celeridade para o cidadão, que muitas vezes ficava aguardando as consultas para ser liberado.”

O vice-governador José Carlos Barbosa destacou a digitalização do Detran-MS:

“O Detran-MS é o exemplo mais digital do governo. Ao longo dos últimos anos, o aprimoramento digital tem sido muito acentuado, além do investimento na estrutura pessoal e em equipamentos. Esse processo de digitalização é muito importante. O aplicativo Agente Digital MS possibilita aquilo que, às vezes, podia levar um dia ou mais para receber uma resposta — uma consulta de veículo ou até de condutor. Todos esses avanços trazem mais segurança, conforto para o cidadão, respostas rápidas e liberação imediata do veículo.”

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, afirmou que não adianta investir em tecnologia se ela não estiver à disposição do cidadão:

“Não adianta a gente investir em TI e isso não funcionar na rua. Tem que ser na prática — investir para que o cidadão consiga tirar sua CNH em 15 minutos. E, na questão do policiamento, é muito mais rápido. Essa rapidez e o uso da boa informação vão trazer frutos enormes para a sociedade, principalmente porque, hoje em dia, se você não tiver esse controle de quem está dirigindo e como está dirigindo, é muito perigoso. É uma agilidade tanto para a população quanto para os agentes.”

Estiveram presentes no lançamento, realizado no auditório do Detran-MS, diversas forças de segurança municipais, estaduais e federais, além do diretor-executivo do Detran-MS, João César Matogrosso; do diretor-presidente Rudel Espíndola Trindade Júnior; da presidente do Cetran-MS e do Focotran, Régia Maria Duarte; e do vice-governador José Carlos Barbosa.

