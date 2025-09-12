Gerson participa da inauguração da Usina Cedro e destaca ambiente de crescimento econômico em MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, participou nesta sexta-feira (12), em Paranaíba (MS), da inauguração da Usina Cedro, do grupo Pedra Agroindustrial. A unidade tem capacidade de produção diária de 1,4 milhão de litros de etanol hidratado e 850 mil litros de etanol anidro.

O empreendimento deve gerar cerca de 1,2 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia regional e ampliando a produção de bioenergia em Mato Grosso do Sul, que já se consolida como um dos maiores polos do setor no país.

Para o deputado Gerson Claro, a inauguração da Usina Cedro simboliza não apenas mais um avanço na produção de energia limpa, mas também a confiança dos investidores no ambiente de estabilidade política e econômica construído no Estado.

“Ser empresário em um país que cresce pouco e com tantos desafios não é para qualquer um. É para quem tem fé e visão de longo prazo. Aqui no Mato Grosso do Sul, conseguimos criar um ambiente de negócios estável, de credibilidade e segurança, que atrai investimentos como este, reconhecido no Brasil e fora dele”, destacou Gerson.

O deputado ressaltou ainda que empreendimentos como a Usina Cedro respondem diretamente a grandes desafios globais, como sustentabilidade, segurança alimentar e matriz energética.

“Quando inauguramos uma usina como essa, estamos dando exemplo de como o desenvolvimento pode transformar vidas. Aqui, além de produzir energia limpa, estamos diminuindo desigualdades, gerando emprego, renda e paz social. Esse é o maior programa social que um Estado pode oferecer: oportunidades para o seu povo”, afirmou Gerson Claro.

Mato Grosso do Sul: referência em bioenergia

Com a entrada em operação da nova unidade, Mato Grosso do Sul amplia sua participação na produção de etanol, açúcar e bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar e do milho. Atualmente, o Estado conta com 22 usinas de bioenergia em funcionamento e cerca de 50 fornecedores de cana, que juntos geram mais de 30 mil empregos diretos em 40 municípios.

Na safra 2024/25, a produção estadual alcançou 4,2 bilhões de litros de etanol, consolidando Mato Grosso do Sul como o quarto maior produtor do país, segundo a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

