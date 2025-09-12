MS Florestal promove mutirão de contratações em Água Clara

Empresa especializada em silvicultura busca profissionais para diferentes funções; atendimentos acontecem nos dias 16 e 17 de setembro

Com o objetivo de fortalecer sua equipe e impulsionar o mercado de trabalho local, a MS Florestal realiza nos dias 16 e 17 de setembro um mutirão de contratações em Água Clara. A empresa, que está em plena expansão das atividades em seu viveiro, abre oportunidades para profissionais de diferentes perfis e qualificações.

As entrevistas serão realizadas no escritório da empresa, localizado na Rua Gabriel Ferreira Domingues, 355, em horários específicos conforme cada vaga. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais.

As vagas abertas são para auxiliar de serviços gerais no viveiro, auxiliar de serviços gerais de campo, motorista (caminhão pipa e basculantes) e operador(a) de máquinas e equipamentos. Todas as posições são destinadas à cidade de Água Clara e não incluem alojamento.

Além de salário compatível com o mercado, os contratados terão acesso a uma série de benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, auxílio farmácia, seguro de vida, vale-alimentação, refeição no local, participação nos lucros e resultados, prêmio por produção mensal, além do Wellhub, plataforma de bem-estar e atividades físicas.

Para o gerente do viveiro, Raoni Xavier de Melo, o mutirão é uma oportunidade de gerar emprego e renda, reforçando o compromisso da empresa com a cidade. “Estamos expandindo nossas operações e queremos que essa trajetória de crescimento seja compartilhada com a comunidade. A contratação de profissionais locais fortalece nossa atividade, mas principalmente contribui para o desenvolvimento de Água Clara, criando oportunidades concretas para muitas famílias”, destacou.

Serviço

Ação de Recrutamento e Seleção da MS Florestal em Água Clara/MS

Auxiliar de Serviços Gerais – Viveiro

16/09/2025 (terça-feira)

Das 08h às 12h

Auxiliar de Serviços Gerais – Campo

17/09/2025 (quarta-feira)

Das 14h às 16h

Operador(a) de Máquinas e Equipamentos – Estradas

16 e 17/09/2025 (terça e quarta-feira)

Das 08h às 10h

Motorista – Estradas

16 e 17/09/2025 (terça e quarta-feira)

Das 08h às 10h

Local: Rua Gabriel Ferreira Domingues, 355 – Escritório MS Florestal em Água Clara

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, um conglomerado global com foco na manufatura sustentável de recursos naturais. Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. Mais informações: www.msflorestal.com.

