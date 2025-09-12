Plantão de vacinação acontece neste sábado em Shopping da Capital

Todas as vacinas do calendário de rotina e doses contra a gripes estarão disponíveis para serem tomadas

Neste sábado (13), um plantão de vacinação será realizado em um shopping da Capital. Todas as vacinas do calendário de rotina, além das doses contra gripe estarão disponíveis para serem tomadas.

O Shopping Bosque dos Ipês recebe a ação no local a partir das 10h. O plantão é realizado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A vacinação segue initerruptamente até 18h, não havendo intervalo no horário de almoço para facilitar o acesso à população que está em expediente e só possui esse intervalo para buscar pelos imunobiológicos.

Serão ofertadas todas aquelas vacinas pelo calendário de rotina da criança, adolescente, adultos e idoso, além do imunizante contra a gripe, que está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.