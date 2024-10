Gerson diz que MS “vive ciclo de pleno desenvolvimento ” em mensagem pelos 47 anos de criação

Em mensagem alusiva aos 47 anos de sanção da Lei Complementar 31, que criou o Estado em 11 de outubro de 1997, deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, avaliou como “promissoras as perspectivas de crescimento de Mato Grosso do Sul.. ” Estamos nos consolidando como um polo de desenvolvimento sustentável, vanguarda nacional da transição enérgica, preparado para ser o Estado carbono neutro, com Pantanal preservado para as futuras gerações” destaca Gerson.

Para o presidente da ALEMS este “bom momento “, com taxa anual de crescimento de 6%, mais de R$ 75 bilhões de investimentos privados contratados, é reflexo não só dos recursos naturais, da competitividade logística proporcionada pela localização estratégica do Estado , mas também da estabilidade instrucional , do compromisso dos poderes com a entrega de resultados.

“Estamos colhendo os frutos de gestões comprometidas com a responsabilidade fiscal, que deu ao Governo capacidade de investimento. Soma-se a isto incentivos fiscais calibrados e um ativo trabalho de prospecção e atração de investimentos. Em menos de 10 anos saímos do binômio soja/boi para uma economia diversificada, com um dos maiores polo da produção de celulose”, destaca o deputado .

” Temos muitas razões para reforçar nosso otimismo e a confiança no futuro . O 11 de outubro é uma data que simboliza nossa identidade e nossa autonomia. Estamos construindo um Estado marcado pelo desenvolvimento , diversidade cultural e o trabalho árduo do nosso povo. Como presidente da Assembleia, reafirmo o compromisso de continuar trabalhar pela estabilidade política e econômica, na construção de um Estado mais justo, mais prósperos e com oportunidades para todos “, destacou o presidente na mensagem alusiva ao 11 de outubro.

