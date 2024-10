Idosa morre em Hospital de Dourados após passar mal

Na tarde de ontem (10), Marli Roseno Barros, de 60 anos, morreu no Hospital Vida, em Dourados.

Segundo informações, a idosa saiu de Mundo Novo até Dourados para fazer hemodiálise. Durante o trajeto, o veículo no qual ela estava colidiu contra um guard rail.

A mulher não teve ferimentos graves e foi transportada consciente em outro veículo até o hospital. Ao chegar no local, Marli passou mal e veio a óbito.

As causas do acidente e a morte da idosa estão sendo investigadas.

