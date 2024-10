Vice-governador do Estado comemora 47 anos de emancipação do Estado

O vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, publicou um vídeo no Instagram comemorando os 47 anos de emancipação de Mato Grosso do Sul.

Em 1977, após a separação de Mato Grosso, o Estado ganhou autonomia, avançou na economia e fomentou oportunidades de emprego para a população ao longo dos anos.

Barbosinha também destacou as belezas da fauna e da flora, que atraem turistas e impulsionam o turismo local

A missão do governo é construir um Estado verde, inclusivo, próspero e digital, capaz de garantir um futuro sustentável para todos, com inclusão social e tecnológica.

O vice-governador enfatiza o orgulho de presenciar grandes feitos em Mato Grosso do Sul, marcados por conquistas e progressos de um povo que nunca para de lutar.

