Gerson discute projetos de reforma do estádio e asfalto ao frigorífico em Sidrolândia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, passou a manhã em Sidrolândia reunido com a área de planejamento da Prefeitura para conhecer em detalhes o projeto de reforma do Estádio Municipal Sotero Zarate e a complementação do acesso ao Frigorífico Balbinos.

Os dois projetos serão executados em parceria com o Governo do Estado e foram anunciados durante o período em que o presidente da Assembleia exerceu o Governo interinamente.

Acompanhado dos secretários de Governo , Nélio Paim , de Fazenda , Valdemar Acosta e de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Edno Ribas Gerson esteve primeiro no Estádio Sotero Zarate. Na praça de esportes serão investidos R$ 1,5 milhão na reconstrução da cobertura da arquibancada, vestiários e banheiros . As obras devem ser licitadas no início de março.

Em seguida, o deputado esteve no prolongamento do acesso ao Frigorífico Balbinos, onde serão feitos mais 600 metros de asfalto e drenagem até o pátio onde entram e saiam as carretas. O investimento será de R$ 2 milhões, recurso do Governo do Estado que executará a obra. O asfalto viabilizará a entrada em funcionamento da sala de desossa, gerando 300 empregos diretos, além de abrir o mercado externo para a carne desossada no Balbinos.

A primeira etapa das obras do acesso ao Frigorífico Balbinos já foi concluída. Com investimento de R$ 1 milhão foi feito o prolongamento da Rua Dr. Costa Marques uma extensão de 770 metros, além de drenagem.

Com informações da assessoria