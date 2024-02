Ginástica masculina disputa vaga olímpica na Copa do Mundo nesta quinta-feira

Os atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina, composta por Arthur Nory, Bernardo Actos, Caio Souza e Yuri Guimarães, iniciam a temporada competitiva com a participação na Copa do Mundo no Cairo, cidade do Egito. A competição não só marca o primeiro evento do ano, mas também é a primeira a atribuir pontos para o ranking olímpico, intensificando a busca pela terceira vaga para a equipe nos Jogos de Paris. Os atletas disputam uma vaga individual.

Os ginastas estão prontos para a estreia na Copa do Mundo do Cairo, com as classificatórias começam nesta quinta-feira (15). A competição será transmitida pelo aplicativo “Elevien”, disponível para download. Cada atleta tem suas especialidades, com Arthur Nory na barra fixa, Bernardo Actos competindo em cavalo, solo e paralelas, Caio Souza nas argolas, paralelas e barra fixa, e Yuri Guimarães nos saltos e solo.

Os bastidores do treino de pódio realizado na quarta-feira podem ser conferidos nos stories do perfil oficial da Confederação Brasileira de Ginástica. As classificatórias não possuem transmissões no Brasil, mas as finais serão transmitidas oficialmente no canal do YouTube pela Cazé TV.

