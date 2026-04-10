Gerson destaca força do agro na abertura da 86ª Expogrande em Campo Grande

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, participou da abertura da 86ª Expogrande, em Campo Grande, reforçando a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do Estado. A feira, considerada uma das maiores do país, reúne produtores, investidores e especialistas em torno de tecnologia, inovação e geração de negócios no campo.

Durante a solenidade, Gerson destacou o papel da Expogrande como vitrine da evolução do agro sul-mato-grossense e da capacidade produtiva do Estado. “Essa feira é a representação disso. É a maior feira do Estado, entre as maiores do Brasil. O ano passado bateu todos os recordes de negócios, mostra que toda essa integração, essa modernidade, a inovação, o agro de Mato Grosso do Sul, que tem vocação para o agro, sustenta o nosso PIB e também contribui com o PIB nacional”, afirmou.

O deputado também ressaltou a presença da Assembleia Legislativa no evento como forma de aproximação com o setor produtivo e com a população. “É importante que a gente possa estar junto com esse setor da produção, ouvir aquilo que precisa a nível de Estado, para poder contribuir com o desenvolvimento. A Assembleia está aqui porque entende que precisa estar próxima de quem produz e também da população que passa pela feira”, disse. Durante a solenidade foi entregue pelos deputados o titulo de visitante ilustre ao senador Flávio Bolsonaro que participou do evento.

Segundo Gerson Claro, a participação institucional na abertura da edição de 2026 ganha ainda mais relevância diante do cenário de crescimento e diversificação da economia estadual. “Estamos diante da maior feira do Estado e do principal setor da economia. A presença da Assembleia, com autoridades nacionais, reforça essa integração do agro com inovação e modernidade, que gera emprego, renda e melhora a qualidade de vida das pessoas”, pontuou.

Ele também destacou as transformações recentes da matriz econômica de Mato Grosso do Sul, com o avanço da industrialização e novas cadeias produtivas. “Hoje, além de produzir, também transformamos. O milho virou etanol, novas tecnologias chegaram, e isso impulsiona o desenvolvimento. Sem deixar de lado a força da pecuária e agora com o crescimento de setores como a celulose e a citricultura, o Estado amplia suas oportunidades”, completou.

A abertura da Expogrande segue até o dia 19 de abril e reune diversas autoridades estaduais e nacionais, lideranças do agronegócio, produtores rurais e representantes de instituições públicas e privadas, consolidando o evento como um dos principais espaços de integração entre o campo e a cidade em Mato Grosso do Sul.

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