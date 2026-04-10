Feira da AmiCat’s leva 20 gatos para adoção neste sábado (11) em Campo Grande

Neste sábado (11), a AmiCat’s realiza mais uma Feira de Adoção, levando cerca de 20 gatos, sendo quatro adultos castrados e vacinados e filhotes resgatados e cuidados com carinho, na esperança de encontrar um lar seguro e uma família responsável. A ação acontece das 9h às 15h, na Cobasi, em Campo Grande, e representa muito mais do que a oportunidade de adotar um animal.

“Cada gato que levamos para uma feira carrega uma história de abandono, mas também uma enorme vontade de confiar novamente. A adoção é um ato de amor e responsabilidade, que muda completamente o destino desses animais. Quando alguém escolhe adotar, não está apenas levando um companheiro para casa, está salvando uma vida e abrindo espaço para que a AmiCat’s possa resgatar outros. A gente precisa muito do apoio da população, seja adotando, divulgando ou ajudando de alguma forma”, relata Ana Cristina Castro, presidente da Ong.

Todos os gatos disponíveis na feira foram resgatados e recebem acompanhamento e cuidados antes de serem encaminhados para adoção. Após o acolhimento, os animais passam por tratamento e avaliação, e seguem aguardando por uma família que entenda que adoção é um compromisso para a vida.

A AmiCat’s também destaca que o trabalho de resgate só continua graças ao apoio da população. A cada adoção responsável, abre-se espaço para salvar outro animal. E cada compartilhamento, doação ou gesto de ajuda faz diferença para manter o projeto ativo.

A feira também reforça a importância da guarda responsável. Para adotar, é necessário que o adotante tenha residência segura, com telas em apartamentos ou casa sem acesso à rua, garantindo a proteção do animal.

Serviço – Feira de Adoção AmiCat’s

Local: Cobasi – Av. Afonso Pena, 3665

Data: Sábado – 11 de abril de 2026

Horário: das 9h às 15h

Para adotar, é necessário:

• Apartamento telado ou casa sem acesso à rua

• Levar caixa de transporte (ou adquirir no local)

• Fotos da residência (telas/muros)

• Documento com foto (CPF/RG ou CNH)

• Comprovante de endereço

• Ter mais de 18 anos e renda própria

• Caso não possua renda, a pessoa responsável deverá estar presente no momento da adoção

Após a adoção, a AmiCat’s realiza acompanhamento de 6 meses a 1 ano, com comprovação de vacinação, vermifugação e castração.

Quem quiser apoiar o trabalho da ONG pode contribuir via Pix pelo CNPJ 27.806.981/0001-15 ou acompanhar as ações pelo Instagram @ongamicats.

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