Domingo (12) terá ruas interditadas para a realização da Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques

Bloqueios começam à meia-noite e seguem até 9h em vias do Centro e de bairros por onde passam os percursos de 5 km e 21 km

Motoristas de Campo Grande devem ficar atentos às alterações no trânsito neste domingo (12), quando será realizada a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026. Para garantir a segurança dos atletas e da organização, diversas ruas e avenidas terão interdições temporárias entre 0h e 9h.

A largada e chegada da prova acontecem na Avenida Calógeras, na região da Esplanada Ferroviária, e os percursos de 5 km e 21 km passam por diferentes regiões da cidade, incluindo vias importantes como Avenida Costa e Silva, Avenida Fábio Zahran e Avenida Senador Filinto Müller.

Ao longo do trajeto, os cruzamentos estarão controlados por agentes de trânsito e equipes de staff, responsáveis pela orientação de motoristas e pela segurança dos corredores. A largada da prova está prevista para às 5h30, com participação de cerca de 2 mil atletas.

Além da competição esportiva, o evento também contará com sorteios de prêmios entre os participantes, incluindo relógios Garmin, uma bicicleta e uma smart TV de 55 polegadas.

Outro destaque da prova é a premiação especial para os vencedores da categoria geral. O primeiro colocado masculino e o primeiro colocado feminino ganharão inscrição para a 101ª Corrida Internacional de São Silvestre, que será realizada em 31 de dezembro de 2026, em São Paulo (SP), além de transporte, uma diária de alimentação e uma diária de hospedagem para participação no evento.

A meia maratona também possui certificação internacional da World Athletics, com International Measurement Certificate e Permit Bronze, reconhecimento que atesta a medição oficial do percurso de 21.097 metros, seguindo padrões técnicos internacionais para corridas de rua.

A organização orienta que moradores e motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e busquem rotas alternativas, especialmente nas regiões próximas ao percurso.

Entre os pontos que terão interdição ou controle de trânsito estão:

— Avenida Calógeras

— Av. Calógeras x Rua Temístocles

— Av. Calógeras x Rua Maracaju

— Av. Calógeras x Rua Marechal Rondon

— Av. Calógeras x Rua Dom Aquino

— Av. Calógeras x Rua Barão do Rio Branco

— Av. Calógeras x Avenida Afonso Pena

— Av. Calógeras x Rua 15 de Novembro

— Av. Calógeras x Rua 7 de Setembro

— Av. Calógeras x Rua 26 de Agosto

— Av. Calógeras x Avenida Fernando Corrêa da Costa

— Av. Calógeras x Rua Coronel Quito

— Av. Calógeras x Rua Calarge

— Av. Calógeras x Rua Joaquim M. de Carvalho

— Av. Calógeras x Rua 11 de Fevereiro

— Av. Calógeras x Avenida das Bandeiras

— Av. Calógeras x Rua Professor Severino Rodrigues de Queiroz

— Av. Calógeras x Rua 18 de Setembro

— Av. Calógeras x Rua José Alves Muller

— Av. Calógeras x Rua da Liberdade

— Av. Calógeras x Rua Doutor Cavalcante

— Av. Calógeras x Travessa das Hortênsias

— Av. Calógeras x Rua Marco Polo

— Av. Calógeras x Rua João Pedro de Souza

— Av. Calógeras x Avenida Consolação

— Av. Calógeras x Avenida Salgado Filho

— Rua 14 de Julho

— Rua 14 de Julho x Rua Aníbal de Toledo

— Rua 14 de Julho x Rua Dr. Mario Corrêa

— Rua 14 de Julho x Rua João Pedro de Souza

— Rua 14 de Julho x Rua Dr. Cavalcante

— Rua 14 de Julho x Rua da Liberdade

— Rua 14 de Julho x Rua Professor Severino Rodrigues de Queiroz

— Rua 14 de Julho x Rua Jornalista Belizário Lima

— Rua 14 de Julho x Rua Calarge

— Rua 14 de Julho x Avenida Fernando Corrêa da Costa

— Rua 14 de Julho x Rua 26 de Agosto

— Rua 14 de Julho x Rua 7 de Setembro

— Rua 14 de Julho x Rua 15 de Novembro

— Rua 14 de Julho x Avenida Afonso Pena

— Rua 14 de Julho x Rua Barão do Rio Branco

— Rua 14 de Julho x Rua Dom Aquino

— Rua 14 de Julho x Rua Marechal Rondon

— Rua 14 de Julho x Rua Maracaju

— Rua 14 de Julho x Rua Antônio Maria Coelho

— Avenida Costa e Silva

— Av. Costa e Silva x Av. Eduardo Elias Zahran

— Av. Costa e Silva x Rua Paulo Freire

— Av. Costa e Silva x Rua Portugal

— Av. Costa e Silva x Rua Paraguai

— Av. Costa e Silva x Rua Progresso

— Av. Costa e Silva x Rua Thomás Edison

— Av. Costa e Silva x Rua Aristóteles

— Av. Costa e Silva x Rua São Cosme e Damião

— Av. Costa e Silva x Rua Frei Henrique de Coimbra

— Av. Costa e Silva x Av. Fábio Zahran

— Av. Costa e Silva x retorno Atacadão

— Av. Costa e Silva x Rua Dona Dorinha de Figueiredo

— Av. Costa e Silva x Rua Simon Bolívar

— Avenida Fábio Zahran

— Av. Fábio Zahran x Rua Duartina

— Av. Fábio Zahran x Rua Zeferino Vicente

— Av. Fábio Zahran x Rua Trindade

— Av. Fábio Zahran x Rua Martinho Barbosa

— Av. Fábio Zahran x Rua Cordeiro

— Av. Fábio Zahran x Rua Continental

— Av. Fábio Zahran x Rua Planalto

— Av. Fábio Zahran x Rua da Libra

— Av. Fábio Zahran x Rua da Lira

— Av. Fábio Zahran x Rua Spipe Calarge

— Av. Fábio Zahran x Rua Flávio de Matos

— Av. Fábio Zahran x Rua Senador Ponce

— Av. Fábio Zahran x Rua Rui Barbosa

— Av. Fábio Zahran x Rua Aparecida

— Av. Fábio Zahran x Rua Oclécio Barbosa Martins

— Av. Fábio Zahran x Rua São Miguel

— Av. Fábio Zahran x Av. Costa e Silva

— Região da UFMS e entorno

— Rotatória Filinto Muller x Av. Manoel da Costa Lima

— Av. Manoel da Costa Lima x Rua Guaporé

— Av. Manoel da Costa Lima x Rua Francisco A. Castelo

— Av. Manoel da Costa Lima x Rua da Candelária

— Rua da Candelária

— Rua da Candelária x Rua 9 de Julho

— Rua da Candelária x Rua Bertioga

— Rua da Candelária x Rua Anhanguera

— Rua da Candelária x Rua das Guianas

— Rua da Candelária x Rua Bocaina

— Outros pontos do percurso

— Av. Georges Chaia x Rua da Candelária

— Av. Senador Filinto Muller x Rotatória do Iagro

— Av. Senador Filinto Muller x Av. Gabriel Spipe Calarge

— Av. Senador Filinto Muller x Av. Senador Antônio Mendes Canale

— Avenida Senador Mendes Canale

— Av. Senador Mendes Canale x retorno da Rua Padre Damião

— Av. Senador Mendes Canale x Rua Casa Paraguaia

— Av. Senador Mendes Canale x acesso aos condomínios

— Av. Senador Mendes Canale x Residencial Castelo de Luxemburgo

— Av. Senador Mendes Canale x Rua da Alegria

— Rua Portuguesa

— Rua Portuguesa x Av. Senador Mendes Canale

— Rua Portuguesa x Rua dos Motoristas

— Rua Portuguesa x Rua Margareth

— Rua Portuguesa x Rua Oliveira França

— Região do Morenão

— Rua Oliveira França x Rotatória do Morenão

— Viaduto UFMS x alça de acesso

— Outras interseções

— Rua Joaquim M. de Souza x Rua Montese

— Rua Joaquim M. de Souza x Av. Costa e Silva

— Rua Uricuri x Rua Limeira

— Rua Hélio C. Maia x Rua Ari C. de Oliveira

— Rua Hélio C. Maia x Av. Salgado Filho

— Rua Hélio C. Maia x Rua Evangelho Palhieraque

— Rua Hélio C. Maia x Rua Jornalista Leite Neto

— Rua Hélio C. Maia x Rua Rui Barbosa

— Rua Rui Barbosa x Av. Eduardo Elias Zahran

— Rua Rui Barbosa x Rua Otaviano de Souza

— Rua Rui Barbosa x Rua Aluízio de Azevedo

— Rua Rui Barbosa x Rua Aníbal de Toledo

— Rua Aníbal de Toledo x Rua 13 de Maio

A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques é realizada pelo Instituto Ìmlé e organizada pela Bolt Produções.

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