Domingo (12) terá ruas interditadas para a realização da Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques

Bloqueios começam à meia-noite e seguem até 9h em vias do Centro e de bairros por onde passam os percursos de 5 km e 21 km
Motoristas de Campo Grande devem ficar atentos às alterações no trânsito neste domingo (12), quando será realizada a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026. Para garantir a segurança dos atletas e da organização, diversas ruas e avenidas terão interdições temporárias entre 0h e 9h.
A largada e chegada da prova acontecem na Avenida Calógeras, na região da Esplanada Ferroviária, e os percursos de 5 km e 21 km passam por diferentes regiões da cidade, incluindo vias importantes como Avenida Costa e Silva, Avenida Fábio Zahran e Avenida Senador Filinto Müller.
Ao longo do trajeto, os cruzamentos estarão controlados por agentes de trânsito e equipes de staff, responsáveis pela orientação de motoristas e pela segurança dos corredores. A largada da prova está prevista para às 5h30, com participação de cerca de 2 mil atletas.
Além da competição esportiva, o evento também contará com sorteios de prêmios entre os participantes, incluindo relógios Garmin, uma bicicleta e uma smart TV de 55 polegadas.
Outro destaque da prova é a premiação especial para os vencedores da categoria geral. O primeiro colocado masculino e o primeiro colocado feminino ganharão inscrição para a 101ª Corrida Internacional de São Silvestre, que será realizada em 31 de dezembro de 2026, em São Paulo (SP), além de transporte, uma diária de alimentação e uma diária de hospedagem para participação no evento.
A meia maratona também possui certificação internacional da World Athletics, com International Measurement Certificate e Permit Bronze, reconhecimento que atesta a medição oficial do percurso de 21.097 metros, seguindo padrões técnicos internacionais para corridas de rua.
A organização orienta que moradores e motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e busquem rotas alternativas, especialmente nas regiões próximas ao percurso.
Entre os pontos que terão interdição ou controle de trânsito estão:
— Avenida Calógeras
— Av. Calógeras x Rua Temístocles
— Av. Calógeras x Rua Maracaju
— Av. Calógeras x Rua Marechal Rondon
— Av. Calógeras x Rua Dom Aquino
— Av. Calógeras x Rua Barão do Rio Branco
— Av. Calógeras x Avenida Afonso Pena
— Av. Calógeras x Rua 15 de Novembro
— Av. Calógeras x Rua 7 de Setembro
— Av. Calógeras x Rua 26 de Agosto
— Av. Calógeras x Avenida Fernando Corrêa da Costa
— Av. Calógeras x Rua Coronel Quito
— Av. Calógeras x Rua Calarge
— Av. Calógeras x Rua Joaquim M. de Carvalho
— Av. Calógeras x Rua 11 de Fevereiro
— Av. Calógeras x Avenida das Bandeiras
— Av. Calógeras x Rua Professor Severino Rodrigues de Queiroz
— Av. Calógeras x Rua 18 de Setembro
— Av. Calógeras x Rua José Alves Muller
— Av. Calógeras x Rua da Liberdade
— Av. Calógeras x Rua Doutor Cavalcante
— Av. Calógeras x Travessa das Hortênsias
— Av. Calógeras x Rua Marco Polo
— Av. Calógeras x Rua João Pedro de Souza
— Av. Calógeras x Avenida Consolação
— Av. Calógeras x Avenida Salgado Filho
— Rua 14 de Julho
— Rua 14 de Julho x Rua Aníbal de Toledo
— Rua 14 de Julho x Rua Dr. Mario Corrêa
— Rua 14 de Julho x Rua João Pedro de Souza
— Rua 14 de Julho x Rua Dr. Cavalcante
— Rua 14 de Julho x Rua da Liberdade
— Rua 14 de Julho x Rua Professor Severino Rodrigues de Queiroz
— Rua 14 de Julho x Rua Jornalista Belizário Lima
— Rua 14 de Julho x Rua Calarge
— Rua 14 de Julho x Avenida Fernando Corrêa da Costa
— Rua 14 de Julho x Rua 26 de Agosto
— Rua 14 de Julho x Rua 7 de Setembro
— Rua 14 de Julho x Rua 15 de Novembro
— Rua 14 de Julho x Avenida Afonso Pena
— Rua 14 de Julho x Rua Barão do Rio Branco
— Rua 14 de Julho x Rua Dom Aquino
— Rua 14 de Julho x Rua Marechal Rondon
— Rua 14 de Julho x Rua Maracaju
— Rua 14 de Julho x Rua Antônio Maria Coelho
— Avenida Costa e Silva
— Av. Costa e Silva x Av. Eduardo Elias Zahran
— Av. Costa e Silva x Rua Paulo Freire
— Av. Costa e Silva x Rua Portugal
— Av. Costa e Silva x Rua Paraguai
— Av. Costa e Silva x Rua Progresso
— Av. Costa e Silva x Rua Thomás Edison
— Av. Costa e Silva x Rua Aristóteles
— Av. Costa e Silva x Rua São Cosme e Damião
— Av. Costa e Silva x Rua Frei Henrique de Coimbra
— Av. Costa e Silva x Av. Fábio Zahran
— Av. Costa e Silva x retorno Atacadão
— Av. Costa e Silva x Rua Dona Dorinha de Figueiredo
— Av. Costa e Silva x Rua Simon Bolívar
— Avenida Fábio Zahran
— Av. Fábio Zahran x Rua Duartina
— Av. Fábio Zahran x Rua Zeferino Vicente
— Av. Fábio Zahran x Rua Trindade
— Av. Fábio Zahran x Rua Martinho Barbosa
— Av. Fábio Zahran x Rua Cordeiro
— Av. Fábio Zahran x Rua Continental
— Av. Fábio Zahran x Rua Planalto
— Av. Fábio Zahran x Rua da Libra
— Av. Fábio Zahran x Rua da Lira
— Av. Fábio Zahran x Rua Spipe Calarge
— Av. Fábio Zahran x Rua Flávio de Matos
— Av. Fábio Zahran x Rua Senador Ponce
— Av. Fábio Zahran x Rua Rui Barbosa
— Av. Fábio Zahran x Rua Aparecida
— Av. Fábio Zahran x Rua Oclécio Barbosa Martins
— Av. Fábio Zahran x Rua São Miguel
— Av. Fábio Zahran x Av. Costa e Silva
— Região da UFMS e entorno
— Rotatória Filinto Muller x Av. Manoel da Costa Lima
— Av. Manoel da Costa Lima x Rua Guaporé
— Av. Manoel da Costa Lima x Rua Francisco A. Castelo
— Av. Manoel da Costa Lima x Rua da Candelária
— Rua da Candelária
— Rua da Candelária x Rua 9 de Julho
— Rua da Candelária x Rua Bertioga
— Rua da Candelária x Rua Anhanguera
— Rua da Candelária x Rua das Guianas
— Rua da Candelária x Rua Bocaina
— Outros pontos do percurso
— Av. Georges Chaia x Rua da Candelária
— Av. Senador Filinto Muller x Rotatória do Iagro
— Av. Senador Filinto Muller x Av. Gabriel Spipe Calarge
— Av. Senador Filinto Muller x Av. Senador Antônio Mendes Canale
— Avenida Senador Mendes Canale
— Av. Senador Mendes Canale x retorno da Rua Padre Damião
— Av. Senador Mendes Canale x Rua Casa Paraguaia
— Av. Senador Mendes Canale x acesso aos condomínios
— Av. Senador Mendes Canale x Residencial Castelo de Luxemburgo
— Av. Senador Mendes Canale x Rua da Alegria
— Rua Portuguesa
— Rua Portuguesa x Av. Senador Mendes Canale
— Rua Portuguesa x Rua dos Motoristas
— Rua Portuguesa x Rua Margareth
— Rua Portuguesa x Rua Oliveira França
— Região do Morenão
— Rua Oliveira França x Rotatória do Morenão
— Viaduto UFMS x alça de acesso
— Outras interseções
— Rua Joaquim M. de Souza x Rua Montese
— Rua Joaquim M. de Souza x Av. Costa e Silva
— Rua Uricuri x Rua Limeira
— Rua Hélio C. Maia x Rua Ari C. de Oliveira
— Rua Hélio C. Maia x Av. Salgado Filho
— Rua Hélio C. Maia x Rua Evangelho Palhieraque
— Rua Hélio C. Maia x Rua Jornalista Leite Neto
— Rua Hélio C. Maia x Rua Rui Barbosa
— Rua Rui Barbosa x Av. Eduardo Elias Zahran
— Rua Rui Barbosa x Rua Otaviano de Souza
— Rua Rui Barbosa x Rua Aluízio de Azevedo
— Rua Rui Barbosa x Rua Aníbal de Toledo
— Rua Aníbal de Toledo x Rua 13 de Maio
A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques é realizada pelo Instituto Ìmlé e organizada pela Bolt Produções.
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