Câmara Municipal institui a Medalha Herói Campo-Grandense, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha

A Câmara Municipal de Campo Grande sancionou a Resolução nº 1.409, de 8 de maio de 2025, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que cria a Medalha Herói Campo-Grandense. A nova honraria será concedida a agentes públicos municipais que demonstrarem bravura e dedicação excepcionais em situações de resgate, salvamento ou atuação em desastres naturais, inclusive em missões de ajuda humanitária fora do município.

A iniciativa busca reconhecer formalmente aqueles que arriscam suas vidas em prol da segurança, da vida e da integridade da população. Segundo o Dr. Victor Rocha, homenagear esses profissionais é uma forma de valorizar não apenas o serviço prestado, mas também o espírito de coragem e compromisso com o bem comum:

“Nós temos verdadeiros heróis entre nós: homens e mulheres que arriscam a própria vida para salvar o próximo, proteger nossa cidade e enfrentar, com coragem, situações de extremo perigo. A Medalha Herói Campo-Grandense é uma forma de reconhecer publicamente esses atos de bravura e agradecer, em nome de toda a população, por esse exemplo de dedicação e humanidade. Valorizar esses servidores é valorizar a vida, a coragem e o compromisso com o bem comum.”

A Medalha poderá ser entregue post mortem, sendo o reconhecimento estendido à família ou representante do homenageado. Além da medalha, o agente público receberá um diploma e terá a honraria registrada em seu prontuário funcional.

A Resolução também prevê critérios rigorosos para a manutenção da homenagem. Caso o agente público venha a ser demitido por infração disciplinar grave ou tenha sua aposentadoria cassada, a honraria será automaticamente revogada.

A definição dos detalhes físicos da medalha – como forma, material e design – ficará a cargo da Mesa Diretora da Câmara. Todas as despesas relacionadas à entrega da honraria serão custeadas com recursos próprios do Legislativo Municipal.

Com essa medida, a Câmara Municipal de Campo Grande reforça seu compromisso com a valorização dos servidores públicos que atuam com coragem, humanidade e espírito de missão.

Dr. Victor Rocha, médico e vereador, tem se destacado pela sua atuação em defesa da vida e da valorização do serviço público. A Medalha Herói Campo-Grandense é mais uma conquista em seu mandato, alinhada ao seu compromisso com a saúde, segurança e reconhecimento dos que servem a população com bravura.

