Gerson comemora liderança de MS na projeção nacional de crescimento em 2025

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, avalia como “sinalização consistente da percepção de que Mato Grosso do Sul é a bola da vez em termos da atração de investimentos privados”, a projeção de crescimento anual de 4,2% do PIB (Produto Interno Bruto) sul-mato-grossense quase o dobro da média nacional, estimada em 2,2%.

Para Gerson , este cenário descrito na Resenha Econômica Regional do Banco do Brasil, está lastreado em indicadores consolidados do crescimento do Estado que tem R$ 85 bilhões em investimentos privados contratados . “O ambiente de segurança jurídica, fruto da estabilidade institucional que atingimos e estamos preservando , combinada com a responsabilidade fiscal ,fundamental para garantir ao Governo capacidade de investimento com recursos próprios e captação de financiamento, reforçam a competitividade a Mato Grosso do Sul”, destaca o presidente da Assembleia.

Além dos mega investimentos de maturação mais demorada em andamento, como os das indústrias de celulose, Gerson , lembra que ano passado foram liberados mais de R$ 2,4 bilhões em linhas de crédito Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) , importante instrumento de fomento econômico, destinado a financiar projetos empresariais e rurais na região Centro-Oeste do Brasil.

“Estamos a caminho da plena agro industrialização que agrega valor a nossa produção primário , geram emprego e renda, consolidando novas cadeias produtiva, abrindo o leque para a suinocultura, piscicultura em escala empresarial , produção de etanol a partir do milho. A produção de laranja vai dinamizar a economia de cidades onde as condições de solo não são adequada para a produção de soja e milho”, descreve Gerson.

“O empresário só investe quando tem perspectiva de retorno” , lembra o presidente da Assembleia que reforça seu otimismo com o momento econômico lembrando que no acumulado de janeiro a dezembro de 2024, 11.164 novas empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul, quantidade 10,34% superior à registrada no mesmo período de 2023 (10.117). O resultado é recorde na série histórica da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. No ano passado ,quando foi inaugurada em Ribas do Rio Pardo a maior fábrica de celular em linha única do mundo (empreendimento da Suzano), foram gerados quase 30 mil novos empregos.

Cenário nacional

Além de Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul também se destaca, com projeção de crescimento de 4,0% para 2025. No Centro-Oeste, Goiás (3,7%) e Mato Grosso (3,3%) aparecem entre os estados com maior crescimento, impulsionados pelo agronegócio e atividades industriais.

