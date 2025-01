Jovem morre ao bater moto contra ponte de iluminação em Ponta Porã

Motociclista identificado como Edvaldo de Souza Cavalheiro, de 19 anos, morreu no final da noite desse domingo (5), em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia contra um poste de iluminação.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima seguia em uma motocicleta de fabricação paraguaia, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e bateu contra a estrutura de concreto.

Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando os militares chegaram ao local o rapaz já estavam sem vida. A cena do acidente foi isolada pela Polícia Militar até a chegada de equipes da Polícia Civil e Perícia, que investigam as causas da batida.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

