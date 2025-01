Caminhão boiadeiro é apreendido com defensivos agrícolas contrabandeados avaliados R$ 4 milhões

No último sábado (04), em Aral Moreira, um caminhão boiadeiro carregado com defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai. Na ação um homem de 29 anos foi preso em flagrante.

A apreensão foi feita pelos policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) durante um bloqueio na MS-386, zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Durante entrevista, o suspeito apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem.

Em vistoria no compartimento de cargas, foram encontrados diversos galões com 1.130 litros, além de 2.800 quilos em sacos. Questionado, o autor afirmou que pegou os defensivos agrícolas em Ponta Porã e levaria até a cidade de Caarapó, onde receberia R$ 8 mil.

O material apreendido, avaliado em R$ 4,2 milhões, foi encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas.

Com informações do dof.