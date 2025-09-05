Gerson Claro recebe Medalha do Mérito e destaca disciplina e valores da Polícia Militar de MS 

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP), foi um dos homenageados na solenidade em comemoração aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), realizada nesta quinta-feira (4), no Comando-Geral da corporação, em Campo Grande.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do governador Eduardo Riedel e de diversas autoridades da segurança pública, o parlamentar recebeu a Medalha do Mérito e a Insígnia do Mérito Policial Militar, honrarias concedidas a personalidades que contribuem para o fortalecimento da instituição e para a valorização da segurança no Estado.

Em discurso, Gerson Claro destacou a importância da Polícia Militar para a sociedade sul-mato-grossense e ressaltou os valores que norteiam a corporação.

“É uma honra poder receber esta medalha e lembrar os valores que norteiam a vida da Polícia Militar e que também honram o nosso Mato Grosso do Sul: o patriotismo, a coragem e o sacrifício. Desde o ingresso na carreira, esses princípios fazem da corporação motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

O deputado também reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa com esses mesmos valores, apontando que o respeito e a busca pelo consenso têm pautado a atuação do Parlamento Estadual.

“Assim como a disciplina exigida na Polícia Militar, também no mundo político acreditamos que, com respeito e diálogo, estamos construindo o Mato Grosso do Sul dos sonhos e das novas gerações”, completou.

A solenidade fez parte da programação oficial do aniversário da PMMS, que ao longo de quase dois séculos tem desempenhado papel fundamental na preservação da ordem e na defesa da sociedade sul-mato-grossense.

