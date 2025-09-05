Homem é preso após tráfico drogas e receptação de brinquedos furtados de creches públicas, em Campo Grande

Foi decretado pela Justiça de Campo Grande, nesta sexta-feira (5), a prisão preventiva de Daniel Silva Aleixo, de 24 anos, acusado de tráfico de drogas e receptação de brinquedos furtados de creches públicas na região norte da Capital.

Segundo informações, o autor era morador de rua, na Galdino Afonso Vilela, no bairro Jardim Vida Nova. O local é próximo à Escola Municipal Nerone Maiolino, onde ficam trailers de lanche que funcionam como esconderijo para o tráfico de drogas.

O suspeito foi detido na noite de quarta-feira (3). O caso aconteceu após ele ser flagrado pela Força Tática da 11ª CIPM no bairro Nova Lima, operando como entregador de entorpecentes, conhecido como “disk drogas”. Para realizar o serviço, ele usava uma motocicleta que também foi apreendida.

Após o decreto de prisão preventiva, Daniel deve ir para o presídio, onde responderá pelos crimes.