Homem morre esfaqueado durante briga em partida de dominó em Paranaíba

Um homem de 32 anos, identificado como Manoel Rafael Tavares Júnior, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão em uma partida de dominó. O suspeito, João Marques Gomes Júnior, de 50 anos, foi preso ainda na noite de quinta-feira (4). O caso aconteceu em Paranaíba, cidade distante 407 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga começou enquanto os dois homens jogavam dominó e apostavam dinheiro. Manoel, ao começar a perder, teria se exaltado e passado a ofender João, gerando uma discussão que acabou se tornando física. Segundo relatos do suspeito à polícia, a vítima teria atacado João com um pedaço de madeira, momento em que ele se defendeu com uma faca, atingindo Manoel no peito.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado pela equipe da Força Tática da Polícia Militar.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso, que segue sob investigação.