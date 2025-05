Gerson Claro participa da Marcha em Defesa dos Municípios e destaca fortalecimento das políticas municipalistas em MS

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), representou o parlamento sul-mato-grossense na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada nos dias 20 e 21 de maio. Durante o evento, Gerson reafirmou o compromisso do Legislativo estadual com o fortalecimento das políticas municipalistas e destacou a atuação integrada entre os poderes para garantir mais investimentos e autonomia aos municípios.

A Marcha reuniu lideranças de todo o país, incluindo o governador Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina, parlamentares da bancada federal e prefeitos de diversas cidades sul-mato-grossenses. Para Gerson Claro, o modelo de gestão adotado em Mato Grosso do Sul tem sido referência ao colocar os municípios como protagonistas das políticas públicas.

“A Assembleia Legislativa tem contribuído para que Mato Grosso do Sul seja um Estado onde o municipalismo não é apenas discurso ou ferramenta de marketing eleitoral. É uma prática permanente e concreta de valorização da gestão local”, afirmou o presidente da ALEMS.

Para Gerson, o governador Eduardo Riedel tem mantido diálogo constante com os prefeitos e priorizado parcerias que incluem o repasse de recursos e o planejamento conjunto de obras e ações estruturantes nas cidades.

Durante o tradicional jantar-reunião realizado na noite de terça-feira, com a presença de prefeitos, parlamentares, do governador Eduardo Riedel, da senadora Teresa Cristina e de lideranças como o ex-governador Reinaldo Azambuja, Gerson reforçou seu compromisso com a pauta municipalista. Azambuja, que já presidiu a Assomasul quando foi prefeito de Maracaju, relembrou a atuação de Gerson como diretor administrativo da entidade.

“Gerson teve um papel fundamental na mobilização dos prefeitos e na organização de eventos que buscavam dar voz aos municípios, fortalecendo sua atuação como executores das políticas públicas”, destacou Azambuja.

O atual presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, também defendeu o avanço das pautas municipalistas e fez um apelo à bancada federal pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 66/2023, conhecida como PEC da Sustentabilidade Fiscal.

“Contamos com o apoio da nossa bancada federal para aprovar a PEC 66. Os municípios não aguentam mais carregar sozinhos esse peso. Precisamos desafogar as contas públicas e garantir mais condições de investimento nas nossas cidades. A PEC é uma medida urgente para dar fôlego às prefeituras e promover justiça fiscal para quem está na ponta, atendendo diretamente a população”, afirmou Tomazelli.

A PEC 66 é considerada essencial para aliviar o impacto financeiro sobre os cofres municipais. A proposta amplia de 60 para 300 meses o prazo de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios junto aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), além de tratar do pagamento de precatórios, garantindo maior sustentabilidade fiscal às administrações locais.

Por assessoria de imprensa

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram