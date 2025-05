Jovens de Campo Grande podem se inscrever em cursos gratuitos de manicure e design de sobrancelhas

Oficinas acontecem entre os dias 26 e 30 de maio; vagas são limitadas e inscrição deve ser feita pela internet

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos voltados a jovens de Campo Grande que queiram aprender uma nova atividade e buscar uma alternativa de renda. As oficinas são nas áreas de Manicure e Pedicure, e Design de Sobrancelhas, e acontecem na sede da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), no centro da capital, a partir do próximo domingo (26).

A proposta dos cursos é oferecer uma formação básica, com conteúdo prático e teórico, para quem deseja iniciar na área ou aprimorar conhecimentos. O curso de Manicure e Pedicure acontece entre os dias 26 e 30 de maio, no período da manhã, das 7h30 às 11h30. Já o curso de Design de Sobrancelhas será realizado entre 28 e 30 de maio, das 18h30 às 21h30.

As oficinas serão realizadas na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, no 3º andar do Shopping Marrakech. Ao fim da capacitação, os participantes receberão certificado, o que pode ajudar na hora de procurar um emprego ou prestar serviço por conta própria.

As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo site da Sejuv.

As oficinas não exigem formação anterior e podem ser uma oportunidade para quem busca abrir caminho no mercado informal, especialmente em tempos de dificuldades para o primeiro emprego.

