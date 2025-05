Fumacê passa por sete bairros de Campo Grande nesta quarta-feira (21)

Aplicação do inseticida ocorre das 16h às 22h; moradores devem abrir portas e janelas para maior eficácia

Nesta quarta-feira (21), o serviço de borrifação conhecido como Fumacê será realizado em sete bairros de Campo Grande como parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A pulverização será feita com o método Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, entre 16h e 22h, por equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os bairros que recebem o Fumacê são: Guanandi, Jardim Centenário, São Conrado, União, Nova Campo Grande, Santo Antônio e Jardim Panamá. O roteiro inclui vias específicas em cada região:

Guanandi – R. Vítor Pace com R. Jatobá

Centenário – R. Itabirito com R. Moçambique

São Conrado – R. Planaltina com R. Engenheiro Edno Machado

União – R. João Ribeiro Guimarães com R. Orlandina Oliveira Lima

Nova Campo Grande – R. Noventa com R. Oitenta Quatro

Santo Antônio – R. Florianópolis com R. Guanabara

Panamá – R. Maria Luiza Spengler com R. Geraldo Mendes Xavier

Para garantir a efetividade do inseticida, a orientação é que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance áreas internas onde os mosquitos costumam se abrigar.

A Sesau alerta que o serviço pode ser suspenso em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, condições que dificultam a dispersão correta do produto.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram