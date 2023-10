Gerson Claro não descarta aproximação do PP no Governo Lula

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), na coletiva do balanço dos trabalhos nos primeiros seis meses na Casa de Leis nesta quinta-feira (13), afirmou o pragmatismo do PP no cenário da política nacional e confirmou a aproximação com o PT, definindo como essencial para melhorar a vida da população.

Defensor da participação e do diálogo o presidente deixou claro a necessidade do diálogo, lembrando participações anteriores com o presidente Lula ( PT), “Eu vi uma pergunta feita para o Ciro Gomes, presidente do PP, que ele respondeu brincando que não conversaria com o Lula porque em quinze minutos ele seria seduzido.” contou para esclarecer a forma de fazer política essencial.

E explicou que o partido sempre teve um bom trânsito em todos os governos. “Isto porque o PP é muito pragmático, tem sua linha de pensamento, e já esteve presente no governo da Dilma, do Michel Temer, assim como do Jair Bolsonaro com a ministra Tereza e até mesmo com a participação o Ciro na Casa Civil. O Arthur Lira é do PP ele foi um grande condutor da democracia neste período. A participação com diálogo faz a política melhorar para a população”, frisou Claro.