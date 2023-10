Campeonato Estadual Feminino sub-14 e sub-16 será em Aquidauana

O município de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande, sediará o Campeonato Estadual Feminino. A abertura do campeonato está prevista para o dia 20 de julho, ás 18h30, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana,

Segundo o regulamento da competição, as categorias sub-14 e sub-16,terão representantes. O congresso técnico será no dia 18 de julho, às 20h30, via plataforma do Google Meet.

A realização do campeonato estadual é da Federação de Futebol de Salão do Mato Grosso do Sul, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA).

