Heróis da DC invadem o Bosque dos Ipês em uma missão especial de férias

Inédito em Campo Grande, Parque DC traz atrações especiais, mesclando diversão e acessibilidade para toda a família

A partir do dia 13 de julho, o Shopping Bosque dos Ipês receberá uma super novidade para as férias: o Parque DC, uma atração para a família toda curtir heróis e heroínas como Batman, Mulher Maravilha, Superman e muitos outros que fazem parte do imaginário da meninada e também dos adultos. São atrações lúdicas que reúnem a Liga da Justiça aos protagonistas dos Jovens Titãs, que são super queridinhos da garotada. Confira algumas delas:

Sala da Justiça: essa é uma das principais atrações do Parque DC. Nela, o público vai se deparar com a icônica mesa da Sala da Justiça, onde acontece a famosa reunião dos heróis. Ali, cada participante terá acesso a um tablet para participar de uma grande missão, que o credenciará como um dos heróis da Liga. A partir desse momento, ele deverá agir de acordo com seus poderes específicos para cumprir uma importante jornada.

Arena da Mulher Maravilha: um espaço para quem quiser brincar de ser a heroína mais aclamada do Universo DC, a Mulher Maravilha. Uma aventura com oficinas de arco e flecha e um momento para vivenciar a trajetória da amazona e o mundo onde viveu e treinou em como usar seus poderes.

Reduto dos Vilões: neste espaço, ainda brincando de ser a maior heroína de todos os tempos, os participantes poderão vestir o bracelete e a tiara da Mulher Maravilha, para fotografar junto dos vilões Giganta, Cheetah e Ares, tendo a sensação de vitória da Mulher Maravilha. Uma vivência marcante e divertida.

Flutuando com a Ravena: nesta atração as crianças poderão exercitar a mente e a interação com os personagens, montando uma espécie de “quebra-cabeças” em forma de cubos.

Aventura com o Robin: a atração traz um tronco cenográfico envolvendo elásticos para um cruzamento seguro e ao mesmo tempo desafiador para as crianças. O personagem escolhido para tornar essa atração ainda mais atraente é o Robin. O nome tradicional deste brinquedo é “Cama de gato”.

Balanço do Cyborg: todas as crianças são muito bem-vindas ao Parque DC e, pensando nisso, há inclusive um brinquedo especial para crianças com deficiência. O balanço acessível com o personagem Cyborg proporciona uma atração acessível, segura e muito divertida com o personagem Cyborg.

Oficina de pizza: a comida favorita dos heróis vai ganhar muita diversão, em uma estação onde a criança pode montar pizzas em tecido e velcro, como se estivessem fazendo uma pizza de verdade. Uma mesa em forma de pizza, como nos divertidos desenhos dos personagens.

Gotham City: até mesmo uma minicidade está montada no Parque DC. O espaço retrata Gotham City e seus becos, ruas, prédios e a famosa caixa-d’água. Tudo se transforma em uma grande atração exclusiva para os Pequenos, onde as crianças poderão dirigir suas motos e patinetes, curtindo a cidade do Batman.

Batcaverna: Pais e filhos poderão brincar juntos nesta atração. Na Batcaverna, eles poderão seguir uma trilha dentro da famosa gruta, e através da tecnologia de realidade aumentada poderá ver a Batcaverna verdadeira. O local é composto com partes em cenografia real. Um mundo de imaginação para a família.

Museu do Batman: essa é uma área especial com rico conteúdo cenográfico, onde toda a família, geração por geração, poderá rever trechos de filmes, revistas em quadrinhos, como surgiu o Batman e também imagens históricas do herói e seu mundo em seus 80 anos de existência.

Mini-heróis: os pequenos têm um espaço pensado exclusivamente para eles, com materiais adequados e adaptados para sua diversão. Batgirl e Robin serão as estrelas na tematização deste espaço. Um cantinho especial para que crianças até 3 anos brinquem de ser heróis e heroínas.

Além das atrações, ainda existem vários pontos especiais no Parque DC como espaços cenográficos temáticos para que os visitantes possam tirar fotos e levar lembranças de sua participação no evento. O Parque DC foi concebido pela empresa Ludi Experience, licenciada da Warner Bros Consumer Products. Ele funciona de segunda a segunda, no Bosque dos Ipês.

Bilheteria

O ingresso de segunda a quinta custa R$30 (individual). Há ainda promoção para o combo família: R$50 (duas pessoas), R$70 (três pessoas), R$100 (quatro pessoas). Às sextas, sábados, domingos e feriados, os ingressos custam R$40 (individual), R$70 (duas pessoas), R$100 (três pessoas), R$120 (quatro pessoas).

Pagam meia entrada todos os dias, pessoas com deficiências, idosos, pessoas com síndrome de Down, pessoas no espectro autista e associados Clube de Vantagens Alphaville. Além disso, há condições especiais para grupos grandes como escolas e festas de aniversário. Confira o regulamento completo no site.

O Parque DC inaugura no dia 13 de julho, no 1º piso, próximo à Praça Central do shopping. Para mais informações, acesse www.bosquedosipes.com ou pelo telefone (67) 3304-5555.