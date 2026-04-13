Gerson Claro lidera intenção de voto para deputado estadual em MS, aponta pesquisa Ranking Brasil

O deputado estadual Gerson Claro aparece na liderança da mais recente pesquisa de intenção de voto para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência e divulgada nesta segunda-feira (13). No levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados, o parlamentar registra 2,2% das intenções de voto, ocupando a primeira colocação entre os citados.

De acordo com os dados divulgados, Gerson Claro figura à frente de outros nomes relevantes do cenário político estadual, consolidando sua posição de destaque na disputa. Na sequência, aparecem lideranças como André Puccinelli, Paulo Corrêa e Pedro Caravina, todos com percentuais inferiores ao do atual presidente da Assembleia Legislativa.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 10 de abril de 2026, com 2.000 entrevistas em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul, apresentando margem de erro de aproximadamente 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, conforme registro oficial junto aos órgãos competentes.

Os números reforçam o cenário já apontado em levantamentos anteriores, nos quais Gerson Claro também aparece em posição de destaque tanto em intenção de voto quanto em avaliação popular. Em pesquisas anteriores do mesmo instituto, o deputado já havia liderado a preferência dos eleitores em diferentes recortes, evidenciando reconhecimento por sua atuação política no estado.

Na modalidade espontânea, os percentuais tendem a ser menores devido ao alto índice de indecisos ou eleitores que não citam nomes, o que torna a liderança ainda mais relevante no contexto da pesquisa.

O resultado indica um cenário inicial da disputa para deputado estadual em 2026, com Gerson Claro despontando como um dos principais nomes na preferência do eleitorado sul-mato-grossense.

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