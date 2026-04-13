Giovana Ferreira é nomeada secretária adjunta de Turismo, Esporte e Cultura em MS

Mudança ocorre após reestruturação na pasta e saída do antigo titular para disputar eleição

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou nesta segunda-feira (13) a nomeação de Giovana Correa Ferreira como secretária adjunta da Setesc. A designação foi publicada no Diário Oficial e faz parte das mudanças recentes na condução da secretaria.

Antes de assumir a nova função, Giovana já atuava dentro da estrutura estadual, com passagem pela Fundação de Cultura de MS, onde exercia o cargo de assessora especial.

Natural de Maracaju, ela ganhou projeção política ao disputar a prefeitura do município, o que ampliou sua inserção no cenário regional.

A chegada à secretaria ocorre após a saída de Marcelo Miranda, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga de deputado estadual. Com isso, Alessandro Menezes, que era o adjunto, foi efetivado como titular da pasta.

Com a definição do novo nome para a função adjunta, a secretaria passa a ter a equipe completa novamente. A área é responsável pela condução de políticas públicas ligadas ao turismo, ao esporte e à cultura no Estado.

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