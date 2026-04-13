PRF apreende mercadorias estrangeiras sem nota fiscal na BR-262, em Água Clara

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta segunda-feira (13), produtos de origem estrangeira durante fiscalização. O caso aconteceu na BR-262, em Água Clara, cidade 192

Os policiais abordaram uma caminhonete e, durante a checagem, o motorista informou que transportava encomendas com destino a Três Lagoas. Na vistoria, a equipe encontrou diversos itens importados sem documentação fiscal misturados à carga regular.

Entre os produtos apreendidos estavam óculos, perfumes e cosméticos.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Receita Federal para as providências cabíveis.