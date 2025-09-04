Gerson Claro fala sobre articulação para disputar vaga ao Senado em 2026

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), admitiu nesta semana que trabalha para viabilizar sua candidatura ao Senado em 2026, mas destacou que a decisão não será individual, e sim partidária.

“Essa candidatura ao Senado não é uma coisa individual. Eu não posso falar ‘eu sou candidato’, até porque as convenções acontecem só no ano que vem. Eu confesso que estou trabalhando nessa direção muito mais agora, dentro do partido, da federação e da aliança que a gente pretende construir”, afirmou.

Segundo Claro, o projeto eleitoral passa pelo alinhamento com três lideranças de destaque no Estado: o governador Eduardo Riedel (PP), o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a senadora Tereza Cristina (PP). Ele lembrou que já existe um entendimento para que Azambuja seja um dos nomes ao Senado em 2026, enquanto a segunda vaga esta sendo discutida e estudada.

“Tenho defendido que, dentro do nosso arco, precisamos garantir a reeleição do governador Eduardo Riedel, apoiar o ex-governador Reinaldo como candidato a senador, e junto com a senadora Tereza e a deputada Rose Modesto, buscar a indicação para a outra vaga. Se o meu nome for o escolhido, estarei pronto para colocar à disposição”, declarou.

O deputado reforçou ainda que vem discutindo pautas de interesse do Estado e do país em diálogo com prefeitos, vereadores, deputados, secretários e entidades da sociedade organizada. Para ele, a decisão final só ocorrerá no “momento certo” e de forma coletiva.

“É uma discussão muito tranquila, que passa pelo alinhamento com Riedel, Reinaldo e Tereza. Se isso estiver consolidado, pode ter certeza que vamos colocar o pé na estrada em busca dessa vaga”, afirmou.

Gerson Claro está em seu segundo mandato como deputado estadual e também cumpre sua segunda gestão como presidente da Assembleia Legislativa.

Por Brunna Paula

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram