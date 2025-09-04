Motorista é preso pela PRF com 7,1 toneladas de maconha em Maracaju

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (3), 7,1 toneladas de maconha transportadas em um caminhão Mercedes-Benz, placas de Itaporã, na rodovia MS-164, em Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande. O motorista, identificado como Ricardo Ulisses Carvalho Turchato, de 37 anos, foi preso em flagrante.

Durante a abordagem, Ricardo, morador de Ponta Porã, afirmou inicialmente que transportava ração animal com destino a Campo Grande. Porém, durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de entorpecente, totalizando 7.170 quilos da droga.

Segundo o próprio suspeito, ele receberia R$ 40 mil pelo transporte do carregamento. Ainda conforme seu relato, a negociação foi direta, sem intermediários, e o pagamento seria feito somente após a entrega da droga na capital.

O caminhão, a carga e o motorista foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde a Polícia Civil registrou o caso como tráfico de drogas e dará sequência às investigações.

Região de fronteira sob vigilância

A apreensão reforça a atenção das forças de segurança sobre a MS-164, rota conhecida pelo intenso fluxo de contrabando e tráfico de drogas por estar próxima à fronteira com o Paraguai. A cidade de Ponta Porã, onde Ricardo reside, é considerada um ponto estratégico para distribuição de entorpecentes em larga escala.

A PRF destacou que operações como essa fazem parte dos esforços contínuos de combate ao tráfico interestadual, especialmente em rodovias que ligam municípios fronteiriços a grandes centros consumidores, como Campo Grande.

