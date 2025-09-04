Homem é preso após agredir a esposa grávida com socos e golpes de pé-de-cabra, em Dourados

Um homem, de 34 anos, foi preso após agredir a companheira grávida, de 31 anos, com socos e golpes de pé-de-cabra na cabeça.O caso aconteceu no bairro Ubiratan, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, durante a agressão, a mulher conseguiu fugir para a casa do vizinho, onde o agressor foi impedido de levá-la a força. O autor deu início de fuga, mas foi encontrado pela polícia.

A vítima foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde recebeu as orientações necessárias para procurar a Defensoria Pública.

A vítima não desejou realizar uma medida protetiva e retornou a sua residência.

