Gerson Claro entrega o comando do Governo do Estado ao Vice-governador Barbosinha 

Após oito dias à frente do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa (ALEMS), Gerson Claro (PP), entregou o comando ao vice-governador, Barbosinha (PP), nesta terça-feira (2). Durante sua breve gestão, Gerson Claro destacou a continuidade do ritmo estabelecido pelo governador Eduardo Riedel e ressaltou seu compromisso com a Assembleia para manter o Estado em progresso.

Como governador interino, Gerson Claro concentrou suas ações em diversas áreas estratégicas, consolidando realizações significativas. Em Paranaíba, formalizou a regularização de três áreas, abrindo caminho para investimentos e melhorias essenciais para o município. Além disso, autorizou um aditivo de mais de R$ 1 milhão para recapeamento em quatro bairros de Cassilândia e inaugurou a estrada que leva à Cooperativa Agroindustrial Alfa.

Outros destaques de sua gestão incluem a celebração de convênios que garantem aproximadamente R$ 780 mil para a saúde em Novo Horizonte do Sul e a modernização do Estádio Municipal de Sidrolândia, com investimentos de R$ 1,6 milhão. Gerson Claro enfatizou a importância de investir no esporte, destacando que isso é sinônimo de qualidade de vida, lazer e diversão para a população.

O presidente da ALEMS foi elogiado por Barbosinha, que assume a posição de governador interino até 14 de janeiro. Segundo Barbosinha, a atuação de Gerson Claro representou harmonia, compreensão e diálogo, elementos fundamentais para a sinfonia que é o governo estadual. Ele ressaltou a importância da sintonia entre os Poderes e a sensibilidade da Assembleia Legislativa para compreender as necessidades do Estado.

Barbosinha enfatizou que, com muito diálogo, Mato Grosso do Sul continua evoluindo e cuidando bem de sua população. O vice-governador comparou o governo a uma orquestra, onde o governador é o maestro, e destacou a importância da colaboração de todos os membros da equipe técnica para garantir o bom andamento do Estado. “Nessa grande orquestra que é o Estado, o maestro é o governador. E a gente sabe que o Governo, para caminhar bem, precisa ter essa sintonia afinada com a Assembleia Legislativa”, afirmou. “Com muito diálogo, Mato Grosso do Sul segue evoluindo e cuidando bem das pessoas, o que é a nossa meta maior”, concluiu.

Com informações da Assembleia de Mato Grosso do Sul