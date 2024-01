Em combate ao ‘rolezinho’ em Dourados, polícia apreende 42 veículos e 14 pessoas vão para delegacia

A Polícia Militar de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, divulgou nesta terça-feira (02) o balanço da Operação Zero Grau, realizada entre 29 de dezembro e 1º de janeiro. Mais de 40 veículos foram apreendidos e 14 pessoas foram encaminhadas para a delegacia.

Durante a operação, blitzes foram realizadas em diversos pontos do município, com o objetivo principal de coibir os chamados ‘rolezinhos’, que geram aglomerações nas vias e manobras perigosas com veículos. Além disso, a Polícia Civil também participou da ação, para investigar e apurar a conduta de organizadores desse tipo de evento ilegal.