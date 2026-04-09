Frente fria ligada a ciclone derruba temperaturas e pode trazer tempestades a MS nesta quinta (09)

Mínimas podem chegar a 16ºC no sul do Estado, com risco de rajadas de ventos e raios

A intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina deve provocar mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (9). O sistema dará origem a um ciclone extratropical, cujos efeitos no Estado serão sentidos principalmente pela atuação da frente fria associada.

A previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas ao longo do dia, com risco de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em diferentes regiões. O avanço do sistema também favorece instabilidades mais intensas de forma pontual.

Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar mais frio começa a avançar sobre o Estado, provocando queda nas temperaturas, sobretudo na região sul. As mínimas devem variar entre 16°C e 17°C, podendo ficar abaixo de 14°C a 15°C em pontos isolados.

Em Campo Grande, a previsão indica tempo instável, com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva. A mudança marca a transição para um período mais ameno, especialmente nas madrugadas dos próximos dias.

O cenário exige atenção para possíveis rajadas de vento e descargas elétricas, principalmente nas áreas onde as tempestades se intensificarem.

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