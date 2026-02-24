Gerson Claro apresenta moção de apoio à árbitra Daiane Muniz e reforça enfrentamento ao machismo no esporte

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), apresentou nesta terça-feira uma moção de apoio e congratulação à árbitra sul-mato-grossense Daiane Caroline Muniz dos Santos, de Três Lagoas, após os ataques machistas sofridos na partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo Futebol Clube, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, realizada no último sábado (21).

Durante pronunciamento, Gerson Claro destacou que a árbitra foi alvo de declarações injustas que colocaram em dúvida sua capacidade profissional exclusivamente por ser mulher. Para ele, a postura é incompatível não apenas com os princípios do esporte, mas com os valores que devem nortear a convivência social.

O deputado também mencionou que a declaração do zagueiro do RB Bragantino, Gustavo Marques, em coletiva após o jogo, ultrapassa os limites da análise esportiva e revela traços de uma cultura machista que precisa ser enfrentada de forma firme e contínua. Segundo Gerson, episódios como esse integram um ciclo de violência que começa com manifestações simbólicas e pode evoluir para situações mais graves.

“O problema é cultural. Começa com gestos de violência simbólica, que depois evoluem para agressões e até feminicídio. Quando a sociedade reage e cobra uma postura diferente, mostra que estamos no caminho da mudança”, afirmou.

Gerson Claro ressaltou ainda que a Assembleia Legislativa seguirá atuando de maneira ativa na promoção da igualdade de gênero. “Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na arbitragem. E esta Casa sempre fará essa defesa”, completou.

A moção apresentada será encaminhada ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir de Araújo Xaud, como forma de manifestar oficialmente o apoio do Parlamento sul-mato-grossense à árbitra e de reforçar a necessidade de medidas efetivas contra qualquer forma de discriminação no esporte.

